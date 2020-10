Siamo in un regime protettivo, senza libertà "per il nostro bene"

"Lasciar circolare il virus è immorale". Così ha pontificato l'OMS. Dalla sfera della sanità e della politica a quella della morale. Una sorta di imperativo categorico sanitario. L'OMS precisa ovviamente che la situazione è gravissima e i morti saliranno drammaticamente. Guai dunque a tranquillizzarsi e a liberarsi dal terrore. Mobilitazione totale, direbbe Juenger. In chiave emergenziale, medico-scientifica. Non vi accorgete del fatto che sta prendendo forma una distopia orrenda di controllo totale, in cui si pretende di governare in ogni istante e in ogni luogo la nuda vita, anche nella sua temperatura corporea, anche nei suoi spazi domiciliari? Non vi accorgete del fatto che si sta forgiando un nuovo e forse irreversibile paradigma di governo delle cose e degli uomini e, più precisamente, degli uomini ridotti a cose? Non vi accorgete che siamo in un regime protettivo, che vi toglie ogni libertà dicendo che lo fa per il vostro bene?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).