Coronavirus: una ripartenza con un new deal radicale, epocale

Gli appelli del mondo industriale continuano a susseguirsi. I loro allarmi per evitare una strage aziendale, sono sempre più pressanti.

E', fondamentale, tuttavia, porre una domanda alla classe imprenditoriale (oltre ai rappresentati governativi) per capire se vi sia la presa ci coscienza di quale sarà il futuro prossimo venturo del nostro Paese.

Quale sia la rotta sa seguire per navigare in "mari" meno perigliosi, per evitare future tempeste e approdare in porti sicuri.

Una questione da porsi , però, è d'obbligo.