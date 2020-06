Allarme a La 7 e Rete 4: Franco di Mare pensa a una striscia anti-Gruber

Tra le tante ipotesi su cui si sta lavorando a Rai Tre – ora guidata da Franco di Mare - è la creazione di una striscia ‘anti Lilly Gruber e anti Palombelli’. Un ‘Otto e Mezzo’ che possa contrastare il dominio di La 7 su quella fascia. Il progetto non è nuovo e qualcosa di simile si era già sperimentato anni fa con la striscia ‘In mezz’Ora la crisi’ che qualche anno fa fu affidato a Lucia Annunziata.





Ora si sta pensando a qualcosa di analogo e a condurre potrebbe essere proprio Monica Giandotti o in alternativa Giorgia Cardinaletti. Anche Gennaro Sangiuliano è molto preoccupato, perché una simile scelta penalizzerebbe inevitabilmente il suo Tg2 Post, cannibalizzandolo. Certo non sarà facile spostare la fiction “Un posto al Sole” che continua a fare ascolti e a garantire introiti pubblicitari…

Roberto Poletti approda alla Vita in diretta



Roberto Poletti sembra in procinto di lasciare ‘Uno Mattina’ per approdare alla ‘Vita in diretta’ come inviato. Reduce da un anno intenso di conduzione che l’ha visto contrapposto a Francesco Vecchi, astro nascente di Mediaset, che ha accorciato le distanze con lo storico concorrente, riuscendo anche a batterlo più di una volta nel corso della stagione.

E come ampiamente anticipato da Affaritaliani, tornerà in palinsesto una versione aggiornata di Harem, e potrebbe condurla Nunzia de Girolamo.

Milano Napoli: Federica Sciarelli dice no

Federica Sciarelli dice no al nuovo programma ‘sudista’ di RAI Tre dal titolo provvisorio ‘Milano Napoli’. Di Mare potrebbe essere Maurizio Mannoni.