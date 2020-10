Ascolti tv, Caos a Rai3 ufficio legale stoppa ospitata Tiziana Ferrario da Gramellini che poi va regolarmente in onda

Era programmata e concordata da molti mesi. Ma poi è arrivata una comunicazione dell’ufficio legale Rai. Trattasi dell’ospitata di Tiziana Ferrario in uno dei programmi più piacevoli del servizio pubblico: vale a dire “Le parole della settimana” di Massimo Gramellini. (Rai Tre una sorta di talk in onda il sabato che però offre anche diversi spunti di approfondimento e da spazio anche a scrittori e intellettuali che non si vedono altrove) . Ieri sera è intervenuta Tiziana Ferrario . Uno dei brand più prestigiosi della storia del giornalismo della Rai. Ma l’ospitata rischiava di saltare . Un intervento a gamba tesa dal settimo piano l’ha bloccata poche ore prima della messa in onda. Motivo? Non avrebbero ‘aiutato’ le sue dichiarazioni su Fabio Fazio, non proprio lusinghiere. Ma poi la cosa in extremis si è sbloccata. E Tiziana è regolarmente intervenuta ieri sera.

Domani torna in onda Sigrido Ranucci di Report. Sul piatto una inchiesta sui rapporti fra Regione Lombardia e Ndrangheta . Nel meno anche un servizio in cui per la prima volta Danilo Rivolta confessa pubblicamente il suo accordo con la ndrangheta per diventare sindaco di Lonate Pozzolo. Non solo : ci sarà una intervista esclusiva all'affiliato della 'ndrangheta di Lonate Pozzolo Franco De Novara. Appuntamento domani sera su Rai Tre.





Francesco Vecchi e Federica Panicucci col morale alle stelle . Il loro “Mattino 5” questa settimana ha superato anche il 19% di share. Pur affrontando temi ‘duri’ come la morte tragica di Jole Santelli presidente della Calabria (tra i primi a dare la news), il pizzo a Palermo e ovviamente la questione Covid.

Giuseppe Carboni può dirsi soddisfatto. Secondo il centro media ‘OmnicomMediaGroup’ ha incrementato nettamente gli ascolti rispetto all’anno precedente del suo Tg Uno. Non solo : a scegliere sempre di più il notiziario della prima rete Rai, rivela il report dei pubblicitari , sono persone laureate, con ottima capacità di spesa e attenti ai temi della sostenibilità. Una bella notizia per gli sponsor e le ormai esangui casse Rai.