Ascolti tv, ciclone Cavallaro al Tg4; bene Uno Mattina Estate e Siria Magri...

Va in onda alle 19 sul Tg 4 e porta a casa il 5% di share. Stefania Cavallaro volto consolidato delle morning news di Mediaset è stata 'testata' nell'edizione più impegnativa condotta solitamente da Giuseppe Brindisi (per qualche giorno in ferie meritatamente nella sua Puglia) . E i risultati sono al di sopra delle aspettative. Brinda Andrea Pucci direttore di NewsMediaset e i vertici di Videonews. 'Uno Mattina estate' è partita sul piede giusto. La coppia Barbara Capponi e Gianmarco Sicuro porta a casa ottimi risultati nonostante il budget ridotto.

Il mix fra hard e soft news sembra funzionare. Un successo anche per Gennaro Sangiuliano che presta l'ennesimo giornalista della sua scuderia alla rete ammiraglia per un programma importante. Vento in poppa per la stakanovista Siria Magri, che cura la supervisione di quasi tutti i programmi di informazione Mediaset. Parte ora una versione estiva di Mattino 5 affidato a Simona Brachetti volto storico del Tg5. Azione di disturbo per Rai Uno e - conoscendola- un prodotto che si farà sentire e vedere. Partito un pò cosi, ora sembra decollare il programma 'In Onda' versione Concita De Gregorio e David Parenzo. Gli ospiti sono di livello e il dibattito è 'alto' come direbbe un genio come Carlo Freccero. Presto per dire se la scommessia sia vinta, ma i primi risultati ci sono,