Ascolti tv, Del Debbio trionfa. Santoro per ora fuori dai palinsesti

Chi l'avrebbe mai detto che un fine intellettuale e plurilaureato come Paolo del Debbio potesse essere l'anchorman più seguito dalla cosiddetta, leggendaria, "working class"? Lo si evince dall'anticipazione di uno studio sui dati Auditel ad opera del centro media quotato in borsa a New York OmnicomMediaGroup. Un uomo non certo di sinistra che, nonostante una sconfinata cultura, sa interpretare come pochi i sentimenti più popolari; capire e assimilare le paure dei cittadini, sottolinearne la dignità e il diritto di parola. Una bella soddisfazione per uno dei teorici di Forza Italia che conosce a memoria i testi di filosofia marxista e i trattati di teologia ma che, evidentemente, rifugge ogni forma di snobismo. Il suo ultimo programma, "Dritto e Rovescio", dopo la pausa estiva tornerà sugli schermi il 9 settembre.

Il 17 dello stesso mese, invece, chiuderà "Morning News", un esperimento di successo di "contenitore" televisivo messo in piedi da NewsMediaset praticamente in 48 ore, sotto l'egida di Video News. I risultati di ascolto sono ottimi: una media del 15-16% di share, con punte del 20. Hanno fatto centro sicuramente anche grazie all'ottima conduttrice Simona Branchetti, presa in prestito dal Tg5, ma anche grazie agli autori Nicole Cesareo e Sergio Bertolini. Ora dalle parti di Cologno Monzese si penserà a nuovi progetti.

Del grande ritorno di Michele Santoro in video, al momento, nei palinsesti di Rai, Mediaset e La7 non c'è traccia. Hanno giocato contro le dichiarazioni pro no-vax che l'ideatore di "Samarcanda" rilasciò da Lucia Annunziata? Possibile. Ma sarebbe un peccato perdere l'onda creata dall'uscita del libro scritto con Maurizio Avola che ha rimesso al centro del racconto politico il tema della Mafia.

Tg2 Post, in agosto, ha fatto il pieno di ascolti e Gennaro Sangiuliano gongola. Un format nel quale in pochi hanno creduto ma che è riuscito a battere con frequenza la concorrenza, senza mai rinunciare alla qualità e a ospiti prestigiosi. E, infatti, il direttore campano continua a prestare i suoi conduttori a reti "rivali", spesso concessi per lanciare nuovi programmi. Insomma, anche in termini di marketing una bella soddisfazione per Rai2.