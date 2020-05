Ascolti tv, Fazio sempre più vicino a Rai Tre, Giorgino rivendica direzione

Sembra sempre più vicino a Rai Tre Fabio Fazio (coadiuvato dal fido Beppe Caschetto) , l’anchorman di punta della seconda rete Rai che, però, troverebbe più naturale ritrovare il ‘proprio’ pubblico di Rai Tre. E Franco di Mare, neo direttore, sarebbe felicissimo di accoglierlo. Se dovesse accadere sarebbe un brutto colpo per Ludovico Di Meo, responsabile ad interim di Rai Due, che sta dunque cercando soluzioni alternative. Da sempre sogna un programma che dia spazio a nuovi linguaggi televisivi e ai talenti giovani della comicità: potrebbe essere la volta nuova.

Tutti danno in uscita Lorella Cuccarini da “La Vita in Diretta” che conduce in tandem con Alberto Matano. Ma sarà vero? Intanto la sua conduzione è stata di buon livello e durante l’emergenza Covid il programma della ex più amata dagli italiani ha dato prova di essere perfettamente all’altezza della situazione. Molti, quindi, scommettono di no e poi un peso importante lo detiene il cosentino Lucio Presta, potente agente dei vip, a cui difficilmente Stefano Coletta, alla guida di Rai Uno, potrebbe fare un simile sgarro. I giochi non sono ancora fatti. Intanto la sfida fra le due portaerei del pomeriggio continua.

Ieri “Pomeriggio Cinque” è tornata in testa negli ascolti. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.266.000 ascoltatori, pari all’11,55% di share, e nel corso del programma rispettivamente 1.644.000 e 14,34%. Mentre il talk della D’Urso, ha totalizzato nella prima parte 1.623.000 di audience e 15,06% di share, di contro nella seconda 1.726.000 e 14,27% con centomila teste in piu’, ma uno share leggermente più basso. Ma al di là dei numeri, il pomeriggio tv di Rai Uno e Canale 5 è stato sempre di buon livello e all’altezza della situazione.

Francesco Giorgino, icona del TG1, è insoddisfatto. Dopo tanti anni di conduzione vuole un incarico dirigenziale. È rimasto fuori dall’ultimo giro di nomine e la direzione agognata non arriva. Insomma è scontento, e la conduzione ormai gli sta stretta.