Ascolti tv, Giorgino al timone de La Vita in Diretta? E per Agorà si sgomita

Impazza il toto nomi per gli eventuali sostituti per la conduzione della prossima edizione della ‘Vita in Diretta’. Voci alimentate dalle dichiarazioni dell’attuale conduttore, il catanzarese Alberto Matano, che in alcune interviste ha accennato a ‘nuovi progetti professionali futuri non necessariamente quotidiani’. Sia chiaro: nessuno, tantomeno il neo direttore di Rai Uno Stefano Coletta, intende sfrattare Matano e Lorella Cuccarini, gli attuali vIdeo-anfitrioni.

La copertura della crisi Covid portata avanti dalla trasmissione pomeridiana di Rai Uno è stata di buon livello ma nell’ipotesi che i due decidessero di lasciare, una delle possibilità che circola è quella di una clamorosa abbinata. Ossia Francesco Giorgino e Manuela Moreno. Il primo icona storica del Tg Uno, la seconda del tg di Rai Due, a sua volta forte degli ottimi risultati ottenuti con la sua condizione a Tg 2 Post, spazio informativo voluto da Gennaro Sangiuliano subito dopo l’edizione delle 20.30. Ma qualsiasi scelta dovrà essere comunque ‘concordata’ con Lucio Presta, il super agente dei divi televisivi, il cui parere in Rai - e non solo - pesa eccome.

Rappresenta il motore produttivo di Mediaset e non si smentisce neanche durante la pesante crisi sanitaria che stiamo vivendo. La versione “rewind” di ‘Tu si que vales’ condotto da Maria de Filippi, porta a casa medie molto rilevanti, considerando che si tratta di repliche . Un altro miracolo televisivo, dopo quello di Amici che ha chiuso sopra il 20% senza neanche l’ingrediente del pubblico in studio, attore fondamentale in un talent show.

Chi sostituirà Serena Bortone in partenza per Rai Uno alla conduzione di Agorà? In pole c’è Monica Giandotti, conduttrice della versione estiva in forza al Tg Tre guidato da Giuseppina Paterniti. Improbabile un ritorno di Gerardo Greco, storico volto del morning show di Rai Tre, uscito qualche mese fa da Mediaset dopo un lungo passato in Rai.