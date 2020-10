Ascolti tv, Giovanna Botteri verso La7, Andrea Pucci riapre Studio Aperto Mag

Pare proprio che le trattative con il patron della RCS sia a buon punto e che Giovanna Botteri, inviata e corrispondente storica della Rai, possa passare alla concorrenza. Un contratto quadro, sulla falsa riga di quello concesso a Milena Gabanelli, che coinvolgerebbe la giornalista friulana sia in video che come editorialista di punta del Corriere della Sera . Giovanna infatti è arrabbiatissima con Salini perché le ha negato il trasferimento da Pechino a Bruxelles, cui lei ambiva.

Andrea Pucci, giornalista di razza alla guida della portaerei Newsmediaset (300 giornalisti sul campo) sta per riaprire il contenitore ‘Mag ‘di Studio Aperto prevista il 18 ottobre . Il tg di Italia Uno sta raggiungendo vette di ascolto mai viste da anni. Giustamente, l’azienda del Biscione lo premia con la riapertura del dossier quotidiano. Si preannunciano inchieste di cronaca ma anche speciali dedicati a emergenze sociali, criminalità, impegno delle forze dell’ordine, e tanta attenzione per il tema delle disuguaglianze

Alfonso Samengo vice direttore di Rai Parlamento, fa fare (di nuovo) bella figura alla Rai. La prima intervista realizzata a Jole Santelli appena nominata sottosegretario , prematuramente scomparsa ieri a soli 9 mesi dalla nomina a Presidente della Calabria, la realizzò lui nel 2001 per la Rai di Cosenza. E ieri lo scoop è ricomparso sugli schermi di ‘Porta a Porta’ dopo 20 anni. Anche se non è stata certo una gioia per il giornalista calabrese che era legato alla coraggiosa politica cosentina da amicizia e profonda .

Giuseppe Brindisi compirà nei prossimi mesi i suoi ‘primi 30 anni di carriera a Mediaset’. Il popolarissimo anchor man del Biscione ha tante cose da raccontare avendo lui collaborato con tutti i pesi massimi del giornalismo televisivo. . Intanto, in attesa di rivelazioni, incassa il titolo di ‘Gigolo ideale’ assegnatogli dai sessuologi , battendo in sex appeal sia Massimo Giletti che Alberto Matano.