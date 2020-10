Coronavirus Rai, polemica su circolare di Salini. Ascolti tv, bene Costamagna

Di Klaus Davi

Maretta a viale Mazzini. Una circolare del settimo piano impone ai direttori dei telegiornali che i redattori presenti in redazione quindi ‘operativi’ non superino il 20% del totale. ‘Come facciamo a fare i tg?” si domandano infuriati i direttori. Tra malattie, assenze, giornalisti ‘desaparecido’ e imprevisti strutturali diventa veramente difficile lavorare. Ed è polemica.

Per la notte elettorale USA l’hanno spuntata Bruno Vespa e Mario Orfeo che cureranno gli speciali RAI. Ovviamente Porta a Porta sarà in partnership con il TG Uno di Giuseppe Carboni che garantirà collegamenti e il ricco parco inviati del più importante TG della Rai.

Luisella Costamagna con il suo Agorà è ormai stabile attorno all’8% e spesso sfiora il 9%. Per essere partita da un mese non esattamente un risultato da poco.

Ludovico di Meo direttore di rai 2 non rinuncia a una serata di informazione al giovedi. Consapevole che con l’acuirsi della crisi Covid ci sarà molta richiesta di informazione. Ma chi sarà a condurre il nuovo format? Resta in corsa la brava ma sfortunata Francesca Fagnani, ma si fa il nome anchedi Alessia Lautone e di Eva Giovannini. Certo è che non ci sarà più una doppia conduzione.