Rai, la Soldi s'impunta: più donne al potere. Rivincita di Salvo Sottile e...

La neo presidente Rai è furibonda. Gli attacchi alla Rai della politica e dei giornali per aver scelto solo uomini nei ruoli manageriali l'hanno mandata su tutte le furie. Non ci sta ad essere una presidente di una azienda che ha una reputazione cosi 'maschilista' e una donna col suo curriculum non può essere certo identificata come la Presidente di una azienda guidata da 'maschi alfa' . Dai piani alti si dicono certi : i prossimi direttori del Tg Uno e di Rai Due saranno donne . In caso contrario, la Soldi potrebbe prenderere pubblicamente le distanze da certe scelte manageriali e la sintonia con l'Ad Carlo Fuortes potrebbe finire molto presto.

Ma se in Rai mancano le dirigenti donne, non è certo il caso di Mediaset. Emanuela Fiorentino è una colonna assoluta di Videonews e ha determinato tanti prodotti di successo come 'Morning News' contenitore estivo di Canale 5 sfida che sembrava disperata e si è rivelata vincente sia sul piano dell'immagine che degli ascolti , tanto da riuscire anche a battere 'Uno Mattina Estate'

Piccola rivincita per Salvo Sottile, cacciato da 'Mi Manda Rai Tre' ora sarà alla guida del programma di RAI 2 i Fatti Vostri. Una bella soddisfazione per il cronista palermitano che si è fatto le ossa raccontando le guerre di mafia a Palermo.

Parte a razzo Mirta Merlino. Inaugura la nuova stagione dell''Aria che Tira' con Giuseppe Conte che rilascia dichiarazioni rilanciate da tutti i siti e raggiunge subito un buon 5% di share. E siamo solo alla prima settimana...,