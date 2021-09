Tg1, duello tra Monica Maggioni e Lucia Goracci per la direzione

Sarà donna e porterà un nome prestigioso. Questa è una delle certezze dei nuovi vertici Rai, soluzione per la quale si batte soprattutto la nuova presidente Marinella Soldi. Di inviate e giornaliste di spessore il servizio pubblico ne ha da vendere. Ma per guidare il Tg Uno ci vuole un nome di peso; anche internazionale.

Quindi scontata la candidatura di Monica Maggioni che con Sette Storie ha prodotto uno speciale di qualità e apprezzato per le originali inchieste. Ma gira anche il nome di Lucia Goracci, esperta di politica internazionale, specializzata su vicende del mondo arabo ma anche conoscitrice della politica americana. Sono questi i due nomi più accreditati per la successione a Giuseppe Carboni. Entrambi di ottima qualità.

Giuseppe Brindisi brinda, il suo Zona Bianca prodotto dalla struttura di Mauro Crippa , direttore generale dell'informazione Mediaset, ha superato il tetto del 7 % di share staccando nettamente la 7 con il suo in Onda condotto dal duo De Gregorio Parenzo. Una bella soddisfazione per il conduttore pugliese che aveva scommesso al massimo sul 5% con gli amici e ora può definirsi ultra soddisfatto. E chi diceva che Mediaset non aveva una produzione di news all'altezza per la stagione estiva è rimasto servito.

Andrea Pancani è una certezza dei talk politici della fascia mattutina di la 7. Il conduttore romano, considerato un rigoroso e pignolo stakanovista, potrebbe però spuntare anche in prima serata con una versione riadattata del suo Coffea Break. La sua verve incisiva, la sua lucida ironia , la capacità di gestire anche discussioni accese senza perdere la mano lo rendono assolutamente pronto a cogliere sfide importanti. E qualcuno negli uffici marketing della rete di Urbano Cairo ci sta pensando.

Ha lasciato la TGR Calabria per approdare a Rai Parlamento la bella e brava conduttrice conduttrice cosentina Karen Sarlo. I suo pezzi asciutti, essenziali, mirati sembra stiano piacendo ai piani alti della Rai. Potrebbe, si dice, arrivare a breve una proposta da un importante tg generalista. E il bravo Antonio Preziosi che guida in quota FI, supportato da uno schiacciasassi come il vice direttore Alfonso Samengo, alla guida di quelli che un tempo erano i 'servizi parlamentari' sono già sul 'chi va là'.