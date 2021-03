Carlo Verdone, premio speciale Filming Italy LA per “Bianco, rosso e Verdone”

Parata di attori, registi e addetti ai lavori, uniti per la ripartenza del settore e per promuovere il Cinema e la Cultura italiana in America nella VI edizione della rassegna cinematografica in formato digitale diretta da Tiziana Rocca.

Grande successo e partecipazione di artisti internazionali per questa edizione del Filming Italy - Los Angeles 2021 rassegna cinematografica che fa da ponte artistico-culturale tra Hollywood e l'Italia che si è tenuto dal 18 al 22 Marzo e che quest'anno, causa pandemia,è stato realizzato in modalità quasi interamente digitale e in collegamento streaming.

Dal presidente onorario, in rappresentanza degli Stati Uniti, l’attore Harvey Keitel a Claudia Gerini, presidente onorario di questa VI edizione, premiata con il Filming Italy Award fin da subito, nella masterclass di apertura ha tenuto a precisare: “Il mondo della cultura, sia italiano che internazionale, ha bisogno di sostegno, bisogna mandare un segnale di ripartenza e speranza per il futuro, perché, nonostante io abbia preso parte a numerose produzioni quest'anno, il teatro e tutta la categoria degli attori, come tante altre, sta attraversando un momento di grande difficoltà. Questo Festival è una testimonianza di forza e di impegno, coniugata soprattutto al femminile”.

I temi affrontati, sono i diritti umani, il futuro dei giovani, le pari opportunità con la valorizzazione delle donne nel mondo del Cinema, come conferma la collaborazione con Women in Film, TV & Media Italia dalla cui partnership è nato il premio “Woman Power Award” e soprattutto la ripartenza della macchina cinematografica e televisiva dopo il lockdown.