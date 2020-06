“Tra pochi giorni avrò l’esame...”, la confessione di Manuela Villa a RTL102.5

Esami di Maturità. Quest'anno particolarissimi, visto che per l'emergenza Coronavirus non c'è la tanto amata e odiata prima prova scritta. Niente notte prima degli esami. Ma l'emozione, con il maxi- orale, non manca. E anche alcuni personaggi della tv e della musica sono alle prese con la Maturità. Tutto vero.

Ne sa qualcosa Manuela Villa, che racconta durante la linea diretta di RTL 102.5 la prova di Maturità. Lo fa a gran sorpresa. La cantante e attrice, figlia del grande Claudio Villa, ironizzato definendosi "una vecchiaccia" e dice che martedì prossimo, 23 giugno, sarà interrogata sull'elaborato che ha presentato alla commissione d'esame.

La Villa, fresca 56enne e mamma di un ragazzo di 16 anni, rivela che all'epoca, quando frequentava il quinto anno dell'Istituto Rossellini di Roma, il giorno dell'esame di maturità si presentò regolarmente, ma per la paura non entrò in aula: "Avevo la testa da un'altra parte, adesso voglio riprendermi quello che avevo lasciato, voglio rimettermi in gioco".

Tutto nasce da un messaggio, che Manuela Villa invia alla radio più ascoltata d'Italia. “Vi sto ascoltando, io agli esami di maturità 2020 per riprendermi quello che negli anni di fuoco avevo perso. Sono emozionata come tanti ragazzi, sto vivendo l’ebrezza e la paura come una ragazzina, in una situazione paradossale, ma forte e unica”, scrive nel messaggio.

Manuela Villa svela il motivo per cui all’epoca non fece l’esame di maturità. “Frequentavo il quinto anno all’Istituto Rossellini di Roma, il giorno dell’esame mi sono presentata e la mia professoressa mi diceva ‘entra, entra!’ ma io mi sono rifiutata per paura dell’interrogazione”. Parola di una grande attrice, figlia d'arte. Amatissima dal pubblico di ogni età.