Boom social per le macchine in vendita

A maggio 2023, immatricolazioni a quota 149.411, e crescita del +26,1% rispetto a maggio 2022. Ma il mercato delle auto è molto cambiato rispetto a tanti anni fa e soprattutto nell’era post pandemia, spesso le vendite sono on line. Un esperto del settore è sicuramente Antonino Gambino di AUTO STAR Srl, per il quale le vendite Post Covid sono aumentate del 30% e quelle a distanza del 70%, con un fatturato raddoppiato rispetto agli anni precedenti e qualità dei veicoli aumentata in modo considerevole. Secondo autorevoli osservatori è cresciuto di importanza l’acquisto on-line per un 28% di utenti che, grazie allo smartphone, hanno acquistato un’auto nuova o usata.

Che età hanno i vostri acquirenti?

“Dato che i nostri clienti usano molto i social, per lo più fanno parte delle giovani generazioni, sanno usare bene lo smartphone , effettuare acquisti on-line per qualsiasi cosa e hanno una mentalità aperta. Vanno da una fascia d’età di 20 anni a circa 45”

Le vecchie generazioni comprano on line sempre di più?

“Le vecchie generazioni fanno un po’ fatica a comprare a distanza, poiché sono del pensiero che : se non vedono non credono. Ci sono molti genitori che all’inizio cercano di consigliare i figli di non acquistare a distanza per paura di essere truffati o non trovare l’auto come descritta. Ma come diciamo sempre, dalla nostra parte abbiamo i fatti che testimoniano le centinaia e centinaia di consegne effettuate completamente a distanza e quindi dopo aver verificato, acquistano fiducia e si convincono senza fare tante questioni”

Sono piu’ uomini o donne?

*Sin dalla tenera età i bimbi giocano con le auto, quindi diciamo che questo mondo e’ per lo più quello degli uomini , anche in base al genere di auto che vendiamo e al costo , ma negli ultimi mesi una bella fetta di donne ha scelto AUTOSTAR SRL”.

Quali sono i vantaggi di un acquisto on line di una macchina?

“Da noi il vantaggio di acquistare a distanza e’ realmente come acquistare in presenza , proprio per la nostra onestà nel descrivere per filo e per segno il veicolo a 360º sotto ogni punto di vista e soprattutto- cosa del tutto non scontata- far vedere difetti sull’auto qualora ce ne siano , anche se le nostre auto sono davvero sempre in condizioni super top.

Tornando al discorso vendita on-line, ci sentiamo di avvisare tutti coloro che sceglieranno in futuro di effettuare un acquisto senza vedere l’auto di presenza. Non e’ un gioco e non è tutto oro ciò che luccica , non tutti sono onesti su questa Terra , quindi quando scegliete di fare un acquisto così, aprite bene gli occhi , informatevi bene a chi state affidando i vostri soldi , come lavorano , da quanto tempo svolgono questo mestiere e se realmente hanno esperienza in questo campo”.

Perché usate la definizione “Full Full Full Full”?

“Full full full ovviamente sta per Full optional; chi sente questa parola pensa subito ad AUTOSTAR SRL . Abbiamo iniziato per scherzo a citare questo slogan in base alle auto che trattiamo , ma giorno dopo giorno veniva usato sempre più diventando oggi così “virale” che tanti ci chiedono anche di fare delle t-shirt”.

Tanti i vip che hanno acquistato da voi , sono clienti difficili e capricciosi?

“Sì, sono molto esigenti , e chiaramente come tutti quelli che spendono tanti soldi vogliono un servizio top come quello che forniamo noi , sia a VIP che a gente normale! Noi veniamo dal nulla e siamo molto umili , da questo punto di vista trattiamo tutti allo stesso modo , non facciamo distinzioni , perché nella vita c’è chi e’ più fortunato e può spendere di più e c’è chi lo e’ meno .

Noi trattiamo tutti allo stesso modo indipendentemente da quanto spendono!”