Carla Vizziello, da Matera a Dubai

Jeunesse, in francese, significa giovinezza ma per Carla Vizziello, il nome della sua creatura, Jeunesse Medestetica, è molto di più. "L'ho scelto per la mia attività di dermopigmentazione e medicina estetica perché contiene l'anagramma del nome di una cara amica che non c'è più", spiega. Carla viaggia in tutta Italia, dalla sua Matera a Milano, spesso fino a Dubai. E' molto richiesta perché, quando arriva a certi livelli, la dermopigmentazione, una tecnica tatuatoria che mira a correggere le imperfezioni di viso e corpo, diventa quasi una forma d'arte. "Non trasforma le mie clienti ma le rende più sicure e più belle, anche dopo un'operazione", conclude Carla. "Migliora di molto l'aspetto delle cicatrici. La sto sperimentando, con ottimi risultati, anche sulle smagliature".

La pagina Instagram di Carla Vizziello - Instagram.com/pigmentazione_ricostruttiva racconta la sua professionalità e una disciplina molto importante perché serve davvero ad aiutare a ritrovare la propria immagine chi ha subito operazioni importanti e non solo. Originaria di Matera e cresciuta tra viaggi e scoperte, Carla ha come obiettivo, nel suo lavoro una cosa non facile da raggiungere: valorizzare la bellezza naturale ed unica di ogni persona. Per questo lavora molto, e per questo sta raggiungendo ottimi risultati.

"Nei miei studi di Matera e Milano, offro trattamenti su misura progettati per esaltare al meglio la bellezza naturale di ogni cliente. Dalla perfezione delle sopracciglia, alle labbra avvincenti e all'eyeliner impeccabile, fino ai trattamenti specializzati come la copertura di cicatrici, smagliature e tricopigmentazione", spiega.

Come dicevamo, quando la dermopigmentazione arriva a certi livelli si avvicina davvero all'eccellenza. "Considero il mio lavoro come una vera e propria forma d'arte", continua Carla. "Con orgoglio mi definisco un'artista del trucco permanente e della dermopigmentazione medicale". Quest'ultima, più di una tecnica, è una disciplina artistica che celebra la bellezza autentica di ogni individuo.

In altre parole, la dermopigmentazione, nota anche come trucco permanente, è la chiave per esprimere l'unicità di ognuno di noi in modo impeccabile, ridando fiducia a chi sceglie di utilizzarla. Consiste nell’introduzione di pigmenti colorati nella pelle tramite un dermografo, al fine di migliorare l’aspetto del viso e del corpo.

Ci sono due tipi di dermopigmentazione: quella estetica viene utilizzata per avere avere un make up e un aspetto curato 24 ore su 24. Permette infatti di valorizzare la forma di occhi, labbra e sopracciglia.

C'è poi la dermopigmentazione medicale, che viene invece utilizzata per camuffare cicatrici da interventi, occhiaie, labbro leporino, vitiligine, smagliature e molto altro. Rientra in questa categoria anche la tricopigmentazione, in grado di minimizzare la calvizie o l’alopecia, un'altra della tante attività in cui Jeunesse Medestetica è specializzata.

Chi vuol sottoporsi a trattamenti di dermopigmentazione e medicina estetica spesso si fa domande a cui Carla Vizziello sa ovviamente rispondere senza pensarci un attimo. Sono infatti spesso le stesse e sono logiche e naturali.

Ad esempio, spesso si sente chiedere quanto dura il trucco permanente.

"La definizione 'permanente' è in realtà relativa ad un intervallo che varia tra i 6 ed i 18 mesi. Varia a seconda del tipo di pelle, dalla tecnica impiegata, dall'area trattata e dal pigmento utilizzato. Per garantire un risultato impeccabile, consiglio di programmare un trattamento di ritocco circa 12 mesi dopo la prima seduta. Il processo di applicazione del trucco permanente solitamente avviene in 2 o 3 sedute, precedute da una consulenza personalizzata. Questa fase iniziale mi permette di comprendere le tue esigenze, di selezionare i colori e definire le forme più adatte al tuo stile unico", spiega Carla Vizziello.

Quando è sicuro il trucco permanente?

"E' sicuro al 100%, se sono professionisti ad operare. Io ad esempio utilizzo pigmenti monouso, dermatologicamente testati e completamente anallergici, garantendo la tua sicurezza. Tutti gli strumenti impiegati sono sterilizzati e monouso, assicurando standard igienici impeccabili. Inoltre, i trattamenti vengono eseguiti esclusivamente nei miei studi privatiappositamente allestiti, conformi a tutte le norme igienico-sanitarie. La tranquillità ed il benessere dei miei clienti sono al centro di ogni mia procedura".

Ed eccoci all'ultima domanda, anch'essa decisamente naturale. Trattamenti di questo tipo sono dolorosi? E se sì, quanto?

"Il dolore è sempre una un'esperienza assolutamente soggettiva ed individuale ed il fastidio che si prova quando ci si sottopone a certi trattamenti non fa eccezione. Posso però dire che rispetto e comprensione della sensibilità dei miei clienti sono al centro di ogni mia sessione. E non solo. Prima ancora di iniziare, con loro discuto apertamente le loro aspettative e le lorosensazioni. È importante che ognuno di loro si senta ascoltato e coinvolti.