Chiara Jaconis e lancio della statua. L'ipotesi che siano stati due bimbi. VIDEO

Chiara Jaconis, una statuetta caduta dal terzo piano di un palazzo a Napoli avrebbe ucciso la 30enne padovana. Un incidente dunque: questa la pista delle indagini

Un colpo di vento forte che avrebbe fatto cadere la statuetta dal terzo piano di un palazzo ai Quartieri spagnoli di Napoli: questo avrebbe ucciso Chiara Jaconis, la 30enne morta per il forte colpo subito alla testa che le ha fracassato il cranio. Gli investigatori, che sono al lavoro per fare luce sulle cause della morte della giovane, hanno individuato l'abitazione dalla quale la statuetta è precipitata e dove, oltre ai bimbi, c'erano anche degli adulti. Al momento il reato ipotizzato è omicidio colposo.

Una svolta nelle indagini che tramuterebbe il reato in omicidio colposo ma senza persone imputabili. Per stasera - mercoledì 18 settembre - alle ore 19 è stato organizzato un momento di commemorazione – qualcuno dice una fiaccolata – in zona. Alcuni biglietti manifestano con molta intensità il lutto per la morte della turista 30enne di Padova: "Chiara figlia di Napoli"; "Chiara angelo bello, riposa in pace, chiediamo scusa noi dei Quartieri Spagnoli".