Ambrogino d’Oro all’Inter per lo scudetto e seconda stella.

Cerimonia di conferimento dell’Ambrogino d’Oro all’Inter per lo scudetto della seconda stella in sala Alessi a Palazzo Marino con la partecipazione di Giuseppe Sala sindaco di Milano interista che ha fatto gli onori di casa alla dirigenza,giocatori staff tecnico, presenti Giuseppe Marotta AD Sport, Alessandro Antonello AD Corporate, Piero Ausilio direttore Sportivo, Simone Inzaghi allenatore Inter, Lautaro Javier Martinez giocatore e capitano Inter e i giocatori della squadra che hanno ricevuto la singola pergamena di riconoscimento .Assenti giustificati l’ex capitano Javier Zanetti e il presidente Steven Zhang per impegni istituzionali. L'attuale medaglia dell'Ambrogino D'Oro riproduce l'antico "Ambrosino" equivalente milanese del fiorino battuto dalla prima repubblica 1250 - 1310

Servizio realizzato da Nick Zonna