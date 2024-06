COLUSSI 1791. UNA RICETTA DI FAMIGLIA una storia Italiana

Presentato a Milano al Teatro Gerolamo la monografia “Colussi 1791. Una ricetta di famiglia” con la presenza degli autori Simone Marzari e Massimo Orlandini con la partecipazione della famiglia Angelo Colussi Presidente Colussi SPA,Giacomo Colussi AD Colussi SPA, Camilla Colussi Colussi SPA,Giulia Colussi,Federico Colussi con il racconto di Pablo Trincia e intervista di Omar Schillaci Vice direttore SKY TG24.Nella location superiore del teatro è stata allestita una mostra espositiva dall'archivio storico privato della famiglia Colussi. Un viaggio attraverso oltre duecento anni alla scoperta delle origini di uno dei marchi italiani più longevi nel loro settore, diventato per tutti sinonimo di qualità, autentica bontà e colazione. La monografia “Colussi 1791. Una ricetta di famiglia”, ad opera di Simone Marzari e Massimo Orlandini, edita da Silvana Editoriale, racchiude la testimonianza di una incredibile storia familiare fatta di passione, spirito imprenditoriale e resilienza, contraddistinta dal forte legame che ha portato nei secoli generazioni di Colussi a realizzare un percorso lungo e virtuoso, partendo dai forni e dalle botteghe veneziane per diventare oggi uno dei gruppi industriali del settore alimentare più conosciuti e apprezzati in Italia e nel mondo. “Colussi 1791. Una ricetta di famiglia” è frutto di oltre tre anni di ricerca, che ha visto gli Autori, in costante rapporto con la famiglia Colussi, impegnati nell’individuazione, nello studio e nella consultazione incrociata di molteplici fonti provenienti da archivi (pubblici, ecclesiastici, aziendali e privati), collezioni di materiali pubblicitari e di packaging, da risorse, anche rare o inedite, in campo bibliografico, iconografico e filmico. Le pagine evocative di questo libro riportano alla luce le origini dei Colussi e della loro attività imprenditoriale, svelando una storia che risale a più di tre secoli fa.“Con questa monografia vogliamo condividere con orgoglio ed entusiasmo la lunga e affascinante scoperta delle origini della nostra famiglia, svelando una storia che risale a più di tre secoli fa. Abbiamo percorso questo itinerario, lungo e appassionante, spinti da una motivazione forte: dare merito alle generazioni che ci hanno preceduto. Il segreto della longevità della nostra azienda risiede nell’efficace lavoro di tutte le persone coinvolte in ogni fase della nostra storia” afferma Angelo Colussi Serravallo, Presidente di Colussi S.p.A. - “Il nostro passato ci serve da guida preziosa per il presente e da fonte di ispirazione per il futuro, per continuare ad evolverci nella ricerca dell’eccellenza mantenendo vivi i valori di un tempo: la qualità, l’autenticità, l’innovazione e la sostenibilità”.

Servizio realizzato da Nick Zonna