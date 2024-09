Lucca Comics & Games 2024 presentato il programma a Milano

È stata presentata a Milano l'edizione 2024 di Lucca Comics & Games,The Butterfly Effect. LuccaComics & Games 2024 è intitolata TheButterfly Effect. Un omaggio a Giacomo Puccini, articolato in tre atti ognuno rappresentato da un’immagine del Sensei Yoshitaka Amano. A Giugno l a onferenza stampa di Ouver tre,dedicata a Tosca.A Settembre, in attesa del Finale Fantastico di fin e ottobre, la conferenza stampa intitolata Crescendo. Nel nuovo manifesto di YoshitakaAmano Madama Butterflyè vestita di bianco e un volo di farfalle si spande nel cielo notturno, verso la luna, in un crescendo di attese, eventi ed emozioni. In analogia al movimento musicale, questo periodo autunnale è quello in cui il programma di Lucca Comics & Games si espande,arricchendosi di ospiti, di voci, di eventi. Il festival prende vita,si anima in una sinfonia di attese e appuntamenti, l’entusiasmo vibra. Dopo quella di apertura, una nuova conferenza-spettacolo svela nomi e sorprese del programma, a cui il team della manifestazione ha lavorato per mesi, come un’orchestra invisibile guidata dal suo direttore dungeon master, preparando per mesi un’esplosione dicinque giorni.Le sezioni proposte nei vari spazi della città saranno:Japan Town,Movie,Fantasy,

Games,Videogame,Community Village,Music,tutti gli eventi saranno accompagnati dalla partecipazioni di ospiti nazionali e internazionali. A MILANO LA PIÙGRANDE MOSTRA OCCIDENTALE DI YOSHITAKA AMANO un vero percorso immersivo in grado di coinvolgere la memoria emotiva: Amano Corpus Animaeva oltre l’esperienza formale e punta a far diventare il visitatore protagonista. Con oltre 130opere originali pe rraccontare la storia dell'animazione e dell'intrattenimento mondiale,si terrà dal13 novembre 2024 al 1 marzo 2025 alla Fabbrica del Vapore di Milanola prima retrospettiva che celebra i 50 anni di carriera del visionario Maestro Yoshitaka Amano.

Servizio realizzato da Nick Zonna