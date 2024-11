Lucca Comics & Games 2024 un imperdibile evento

L'edizione 2024 si riconferma il successo dell’Area Movie a cura di QMI, la sezione di Lucca Comics & Games che ha portato il meglio del cinema e delle serie tv, con un programma ricco di appuntamenti imperdibili e grandi nomi nazionali e internazionali.50 ospiti, 39 eventi tra cui 10 imperdibili anteprime, proiezioni speciali e incontri con i protagonisti, hanno incantato gli spettatori che hanno affollato le 8 location degli eventi Movie.Tra i momenti indimenticabili di Lucca Comics & Games 2024, gli appuntamenti con il cast di Squid Game 2: il creatore e regista della serie Hwang Dong-hyuk, insieme ai protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-jun, sono stati accolti da una vasta folla di appassionati radunata sotto l’iconica statua della serie in piazza San Michele, e hanno incontrato i giornalisti e il pubblico di appassionati al Teatro del Giglio e al Cinema Moderno. I robot di The Electric State, il nuovo film Netflix dei fratelli Russo in uscita il prossimo 14 marzo, sono stati avvistati nei pressi di Piazza San Francesco. Louise e Bert hanno intrattenuto i fan con la loro ironia tagliente, mentre Kid Cosmo ha salutato i passanti nel chiostro con la sua voce energica e simpatica. Inoltre, Millie Bobby Brown e Chris Pratt sono apparsi sugli schermi dei billbots per un saluto speciale ai fan di Lucca.

Piazza San Michele è stata anche la cornice dell’evento a sorpresa che ha visto protagonista Francesco Totti, che in occasione della parata dedicata a Il Gladiatore II ha vestito i panni di un centurione romano circondato da gladiatori, svelando al pubblico la propria identità affacciandosi al balcone del Loggiato Pretorio. Tim Miller, creatore ed executive producer di Secret Level, ha portato a Lucca le prime immagini della nuova attesissima serie antologica di animazione per adulti dedicata al mondo dei videogiochi, che debutterà il 10 dicembre su Prime Video.

Tra le anteprime più attese, grazie a Disney+ sono stati presentati a Lucca gli ultimi due episodi di Agatha All Along, acclamata serie live action Marvel Television.

Grande successo anche per il nuovo format ideato da QMI, ovvero Le notti horror di Lucca Comics & Games curate da Roberto De Feo, un ciclo di proiezioni dedicate agli amanti del genere con ospiti d’eccezione tra cui Lamberto Bava e Gabriele Mainetti, che hanno portato a Lucca le anteprime di Longlegs di Oz Perkins e The Substance di Coralie Fargeat.

Tra le personalità arrivate a Lucca Comics & Games per promuovere le proprie opere Yu Kaminoki, Matilda De Angelis e Lorenzo Cervasio, Tatsuya Nagamine, Bertrand Bonello, Daniele Lunazzi e Jay, Jacopo Rondinelli, Damiano Gavino, Federica Sabatini, Haroun Fall, Denise Tantucci, Giulio Greco, Rossa Caputo, Riccardo Suarez, Nanni Baldini, Gabriele Petrarca, Edoardo Stoppacciaro, LRNZ, Giuseppe Squillaci, Ellida Bronzetti.

Tante le anteprime e le proiezioni speciali per i fan tra cui: Un’avventura spaziale – un film dei Looney Tunes di Peter Browngardt, Prophecy di Jacopo Rondinelli, Hayao Miyazaki e l’airone di Kaku Arukawa. Fra gli eventi dell’Area Movie anche l’incontro con Pablo Trincia e Omar Schillaci dedicato al podcast e alla docuserie E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano. Partner che hanno decretato il successo di Area Movie: 01 Distribution, Apple TV+, Be Water, Bizzarro Movies, Brandon Box, Chora Media, Crunchyroll, Disney+, DMAX, Eagle Pictures, Full Action, I Wonder Pictures, Juventus, Lucky Red, Mediaset Infinity, Minerva Pictures, Netflix, Paco Cinematografica, Prime Video, Rai, Red Planet Video Production, Sky, Teodora Film, Toei Animation, Universal Pictures. Servizio realizzato e documentato da Nick Zonna con la collaborazione di Alberto e Claudia