AbbraccioTricolore, le Frecce su Cagliari e Palermo

Palermo, 27 mag. (askanews) - Terzo giorno di sorvoli per le Frecce Tricolori che hanno steso i fumi tricolori su Cagliari e Palermo nell'ambito del loro tour nazionale denominato #AbbraccioTricolore per il 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana e dedicato a chi sta combattendo contro la pandemia di Covid-19 e alle vittime causate da coronavirus.L'abbraccio simbolico alla Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa si concluderà il 2 giugno, con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica che, quest'anno, non comprenderà la tradizionale parata ai Fori Imperiali.A Napoli, dove ha sede anche l'Accademia dell'Aeronautica Militare, le Frecce sono attese nel pomeriggio di giovedì 28 Maggio e ad una quota di volo tale da poter essere osservati da tutti i punti del territorio cittadino.Per ragioni connesse all'emergenza sanitaria in atto, il Prefetto ha invitato la cittadinanza a rispettare delle prescrizioni di distanziamento sociale, evitando qualsiasi forma di assembramento.