Aifa sospende Astrazeneca "in via precauzionale e temporanea"

Roma, 15 mar. (askanews) - L'Aifa ha deciso di sospendere, in tutto il territorio nazionale, "in via del tutto precauzionale e temporanea" il vaccino Astrazeneca, in attesa dei pronunciamenti dell'Agenzia del farmaco europea, l'Ema. Una nota dell'Aifa arriva a metà giornata in allineamento con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei, come ad esempio la Germania e la Francia."Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso - spiega la nota - l'Aifa, in coordinamento con Ema e gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione". L'organismo, conclude la nota, informerà "sulle modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose".Il ministero della Salute ha fatto sapere che si tratta di una misura "esclusivamente precauzionale", decisa "dopo un colloquio tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Ministro della Salute Roberto Speranza", che ha avuto "colloqui con i ministri della Salute di Germania, Francia e Spagna". "Le scelte compiute e condivise oggi dai principali Paesi europei su Astrazeneca - dice il ministro Speranza - sono state assunte esclusivamente in via precauzionale in attesa della prossima decisiva riunione di Ema. Abbiamo fiducia che già nelle prossime ore l'agenzia europea possa chiarire definitivamente la questione".