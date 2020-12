Al via la campagna #nataleconilcuore della Lega del Filo d'Oro

Roma, 9 dic. (askanews) - Si dice che "A Natale siamo tutti più buoni" e mai come quest anno, in piena emergenza Covid-19, per fare gli auguri con il cuore ci vuole un regalo ricco di altruismo. Perché se è vero che un bambino sordocieco non può vedere le luci del Natale e sentirne la musica, è altrettanto vero che grazie al lavoro quotidiano delle équipe multidisciplinari della Lega del Filo d'Oro, un bambino sordocieco può comunque vivere il senso del Natale come tutti noi.Per questo la Lega del Filo d'Oro - punto di riferimento in Italia per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali - lancia la campagna #nataleconilcuore, grazie alla quale si potrà sostenere lo straordinario lavoro di educatori, psicologi, assistenti sociali, medici, infermieri e terapisti nel realizzare piani educativi e percorsi riabilitativi personalizzati in grado di permettere ai tanti bambini sordociechi e pluriminorati psicosensoriali di costruire, giorno dopo giorno, il loro contatto con il mondo esterno e di uscire dall'isolamento, fatto di buio e silenzio, nel quale vivono per poter godere dei tanti momenti belli di cui è fatta la vita, compreso il Natale. Per sostenere la campagna e regalare un futuro ricco di possibilità a chi non vede e non sente si può visitare il sito www.ilsensodelnatale.it.