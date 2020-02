Coronavirus, a Palermo altri due turisti positivi

Roma, 25 feb. (askanews) - Aumenta il numero dei casi di contagio da virus Covid-19 a Palermo. Oltre alla turista bergamasca risultata positiva al tampone e ricoverata all'ospedale Cervello, l'esame avrebbe dato lo stesso esito per il marito e un altro componente del gruppo in vacanza da sei giorni nel capoluogo siciliano. Si attende comunque il responso definitivo dei campioni di dna spediti allo Spallanzani di Roma. Il resto del gruppo di turisti, 40 persone in tutto, è ancora in isolamento in un albergo.Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha invitato i prefetti dell'Isola a una riunione straordinaria per coordinare le iniziative necessarie da adottare per fronteggiare l'emergenza nazionale.