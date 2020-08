Coronavirus, aumentano i casi in Italia: 412 positivi in 24 ore

Milano, 11 ago. (askanews) - Cresce ancora il numero dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia rispetto a ieri. Oggi i nuovi positivi sono 412 (ieri erano 259, ndr) a fronte di oltre 40mila tamponi. I morti, nelle ultime 24 ore, sono sei.Ci sono poi 801 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 49 sono in terapia intensiva mentre 12.711 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente sono attualmente positive in Italia 13.561 persone.Per il quarto giorno consecutivo in Lombardia non si registrano decessi, mentre i nuovi casi positivi sono 68, di cui 9 'debolmente positivi' e 10 a seguito di test sierologico.Valle d'Aosta e Molise oggi sono regioni covid free.