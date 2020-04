Coronavirus, boom di trasgressori nel weekend: 20mila multe

Roma, 6 apr. (askanews) - Boom di trasgressori nel fine settimana pre-pasquale: più di 20.000 (20.306) le persone multate e 136 quelle denunciate nel weekend dalle forze dell'ordine. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, sabato 4 aprile sono state quasi 230.000 (229.104) le persone controllate, 9.284 le persone sanzionate, 54 le persone denunciate per falsa attestazione e 10 quelle uscite di casa nonostante fossero positive al virus.Domenica 5 aprile, invece, sono state 186.741 le persone controllate, 11.022 le persone sanzionate, 47 le denunciate per falsa dichiarazione e 25 uscite di casa anche se positive.Tra i casi sanzionati a Roma domenica un tassista che circolava fuori servizio in assenza di un valido motivo in zona Aurelia. Nel quartiere di Primavalle una pattuglia è intervenuta dopo la segnalazione di una festa in un appartamento. Scattata la sanzione inoltre anche per alcuni individui che avevano creato un assembramento in un parco nel quadrante nord della città.