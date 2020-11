Coronavirus, continua frenata contagi e anche meno ricoveri

Roma, 27 nov. (askanews) - Contagi ancora in frenata e anche i ricoveri. Secondo il bollettino quotidiano con i dati sul coronavirus in Italia diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 28.352 nuovi casi positivi e 827 decessi.Cala di 64 unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva oggi in Italia, e cala di 418 il numero di persone ricoverate in reparto semplice.I tamponi per il coronavirus sono stati nelle ultime 24 ore di 232.711.E' sempre la Lombardia, con 5389 nuovi casi positivi, la prima regione in Italia nella classifica dei numeri assoluti pubblicata oggi dal ministero della Salute, ultimo il Molise.