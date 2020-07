Coronavirus, in Catalogna nuovo lockdown per 200mila persone

Milano, 4 lug. (askanews) - Nuovo lockdown in Catalogna per 200mila persone nel Segrià, nella provincia di Lleida. La decisione è stata presa a causa di un aumento dei casi, proprio in coincidenza della riapertura dei confini europei e il ritorno dei turisti in Spagna: non si potrà entrasre o uscire dall'area, limitati trasporti, esercizi commerciali e riunioni con più di 10 persone.A Barcellona invece riapertura speciale a Barcellona per la Sagrada familia: oltre 2mila persone fra medici e infermieri hanno potuto visitarla in un evento speciale organizzato per ringraziare il personale sanitario che è stato il vero baluardo contro il virus, salvando vite umane nelle corsie degli ospedali e molto spesso perdendo la propria. In Spagna come nel resto del mondo.