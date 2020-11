Droni e emergenza: il futuro viaggia sulla rete mobile

Milano, 27 nov. (askanews) - Nuove prospettive per la consegna di merci e di servizi critici tramite droni gestiti da reti mobili. Recenti test di Vodafone ed Ericsson in Germania, hanno dimostrato che è possibile stabilire corridoi aerei sicuri per far volare i droni sotto copertura di rete mobile.I test hanno utilizzato dati sul traffico di rete per garantire che i percorsi dei droni evitassero aree con una copertura di rete scarsa o con celle molto congestionate. In questo modo, al drone viene garantita connettività dal punto di partenza fino alla destinazione.La portata dei droni non connessi alla rete mobile è limitata al campo visivo dell operatore a differenza di quelli connessi che permettono di ampliare il raggio di volo o di consegna, anche oltre la linea di vista. Potenzialità da usare nel campo del delivery, compresa l'assistenza sanitaria, il monitoraggio di infrastrutture di rete mobile, di infrastrutture industriali e delle utility, e caso di emergenza o di intervento durante calamità naturali.