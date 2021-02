L'addio delle compagne di Attanasio e Iacovacci

Roma, 25 feb. (askanews) - Ai funerali con le tre bambine: così Zakia Seddiki, la moglie dell'ambasciatore Umberto Attanasio ucciso in Repubblica Democratica del Congo, in tailleur pantalone e grandi occhiali neri; all'uscita si è chinata a prendere in braccio una delle tre figliolette avute con il diplomatico. Zakia Seddiki è fondatrice e presidente dell'associazione Mama Sofia, che aiuta i bambini di strada in RD Congo; si erano conosciuti a Casablanca, in Marocco. Presente anche Domenica, la fidanzata del carabiniere Vittorio Iacovacci; avrebbero dovuto sposarsi in giugno.