La lezione sul giornalismo online del direttore di affaritaliani.it Perrino all'Università LUM di Bari. SEGUI LA DIRETTA

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino sale in cattedra con una lezione sul giornalismo online presso l'Università LUM di Bari. Un'occasione per descrivere e raccontare la nascita, l'evoluzione e l'organizzazione odierna della nostra testata, la prima a nascere direttamente sul web nel lontano 1996. La lezione s'inserirà nel corso di alta formazione di Giornalismo Economico e Comunicazione d’Impresa organizzato dalla School of Management della LUM.