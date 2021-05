Migrante preso a sprangate a Ventimiglia: denunciate 3 persone

Genova, 11 mag. (askanews) - La polizia di Imperia ha rintracciato e denunciato a piede libero per lesioni aggravate tre persone sospettate per questa violenta aggressione avvenuta ieri a Ventimiglia contro un ragazzo nero. L'aggressione sarebbe scattata a seguito di un diverbio. Il filmato è stato girato da un cittadino.I poliziotti giunti sul luogo hanno prestato i primi soccorsi al giovane che è risultato migrante irregolare sul territorio nazionale.Trasportato all'ospedale di Bordighera, dove è stato medicato e dimesso con 10 giorni di prognosi, e poi condotto in commissariato ai provvedimenti amministrativi del caso.I tre aggressori sarebbero tutti residenti a Ventimiglia.