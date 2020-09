Napoli: gdf sequestra oltre 73mila mascherine non a norma

Napoli, 17 set. (askanews) - Benchè ormai siano un prodotto facilmente reperibile, le mascherine continuano a essere un'occasione di profitto per la criminalità e imprenditori senza scrupoli. La Guardia di Finanza di Napoli, in due diversi interventi, ha sequestrato oltre 73mila mascherine pseudo protettive, con istruzioni in sola lingua inglese o cinese e prodotte senza alcuna autorizzazione ministeriale. In particolare, le Fiamme Gialle del Gruppo di Nola hanno scoperto a bordo di un autocarro 30mila dispositivi di protezione individuale privi della certificazione obbligatoria di conformità sanitaria.In un secondo intervento, le stesse Fiamme Gialle, hanno scoperto e sequestrato oltre 43mila mascherine "FFP2" prive dei necessari requisiti di conformità UE.