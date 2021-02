Milano, 27 feb. (askanews) - Sono stati ritrovati sani e salvi i due bulldog di Lady Gaga rapiti pochi giorni fa da due malviventi che avevavo sparato al suo dog sitter, ferendolo, non lontano dalla sua villa a Los Angeles. La star, che in questo momento si trova a Roma per girare un film, aveva offerto una ricompensa di 500.000 dollari a chiunque avesse fornito informazioni utili al ritrovamento dei due bulldog francesi."I due cani di Lady Gaga sono stati consegnati a una stazione di polizia locale e sono stati ritrovati sani e salvi", hanno confermato dei rappresentanti della star. Sarebbero stati trovati da una donna, la cui identità non è stata rivelata, che ha contattato persone vicine a Lady Gaga, ha detto la polizia di Los Angeles senza rivelare ulteriori dettagli.