Scuola, protesta anti-dad a Torino: si riapra il 7 aprile

Torino, 26 mar. (askanews) - "Chiediamo la riapertura in presenza, in continuità di tutti gli istituti scolastici dal 7 di aprile. In questo momento anche a Novara c'è una mobilitazione e anche nel weekend ce ne saranno, a Vercelli a Casale Monferrato". Questo l'appello lanciato da piazza Carignano a Torino da almeno duecento persone tra genitori, insegnanti, bambini e ragazzi, che oggi si sono radunati con cartelloni, pentole e trombette per far sentire la propria voce.Alessandro del quarto anno di liceo classico lamenta: "Siamo in piazza perché le istituzioni ci hanno lasciato una scuola sostanzialmente in macerie, senza i trasporti pubblici necessari per arrivare in sicurezza, con un'edilizia scolastica fatiscente e senza le misure sanitarie promesse".