Sgarbi annuncia : arriverò a Torino perché il Rinascimento è lì

Torino, 6 apr. (askanews) - Vittorio Sgarbi irrompe nella campagna elettorale per il comune di Torino con Il Rinascimento. Con un audio inviato al coordinatore cittadino del movimento Lorenzo Nespoli, che sta organizzando la lista per ora autonoma, Sgarbi ha annunciato:"Arriverò a Torino perché il Rinascimento è a Torino. Quello che è accaduto negli ultimi anni in Italia è accaduto a Torino e quindi bisogna che noi cerchiamo di prendere quel modello e farlo diventare sempre più vivace e diffuso. Torino è la città delle arti, più di Firenze e più di Roma e mi pare giusto che Il Rinascimento riparta anche da lì".La data del comizio è ancora da fissare, ma Nespoli ha spiegato: "Stiamo lavorando per presentare la nostra lista, che può correre da sola, con un suo candidato sindaco", sempre che il centrodestra non decida che le percentuali accreditate dai sondaggi a livello nazionale a Sgarbi, non possano tornare utili alla coalizione anche nel capoluogo subalpino.