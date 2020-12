soloalcinema, torneremo in sala e magia sarà ancora più grande

Roma, 22 dic. (askanews) - Saranno le prime feste di Natale in cui non si potrà andare al cinema a causa della pandemia di Covid-19. E il cinema italiano si unisce per sostenere la ripartenza delle sale, lanciando una campagna istituzionale accompagnata dall'hashtag #soloalcinema.Un video (realizzato associazioni di categoria ANICA e ANEC, con David di Donatello e MiBACT e con il contributo di distributori e professionisti del settore) per tenere viva nella mente degli spettatori la magia dell'esperienza cinematografica. Perché se è vero che oggi i film si possono vedere ovunque, anche in streaming, l'emozione che si vive in sala resta unica e insostituibile.