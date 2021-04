Spunta un caprone in centro a Milano: la curiosità dei passanti

Milano, 15 apr. (askanews) - Un caprone gigante, di 14,05 metri di altezza e per 12 di larghezza è apparso in piazza Gae Aulenti a Milano, sotto gli occhi incuriositi dei passanti che non hanno disdegnato foto e slefie con l'enorme animale che nelle fattezze ricorda Olda, l'amico caprone di Frank Matano.In città già nelle scorse settimane erano comparsi degli indizi: delle giganti orme nei luoghi più iconici della città, dai navigli alla darsena, passando per il quartiere di Porta Garibaldi. Alcune insegne stradali avvertivano i pedoni del passaggio di un enorme visitatore a quattro zampe. Fino al manufatto dalle dimensione effettivamente importanti apparso in piazza Gae Aulenti, tra il grattacielo Unicredit e il pavillion Ibm.L'installazione, reincarnazione del mitico cavallo di Troia agli occhi di molti che lo vedevano per la prima volta, ha interrogato molti milanesi che all'ora di pranzo, dopo aver schivato un fulmineo temporale primaverile, si sono fermati ad osservarlo sperando di poter trovare da qualche parte una risposta a questa ingombrante presenza.