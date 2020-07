Test sierologici Covid-19, indagati vertici San Matteo e Diasorin

Milano, 22 lug. (askanews) -prendere immagini senza grafiche san matteo da quihttps://www.youtube.com/watch?v=ybw2pugyZpghttps://www.youtube.com/watch?v=Brq2CGtXLXc+ volendo generiche test coronavirus*************************************************************I vertici del Policlinico San Matteo di Pavia e l'amministratore delegato della società Diasorin sono indagati dalla Procura nell'ambito di una inchiesta aperta sull'accordotra l'ospedale pavese e la società biotecnologica piemontese perlo sviluppo dei test sierologici per il Covid-19.La Procura della Repubblica di Pavia ha disposto l'esecuzione di diverse perquisizioni domiciliari e locali nei confronti di diversi soggetti indagati per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e peculato. La Guardia di Finanza si è recata presso l'Irccs San Matteo, la Fondazione Insubrica di Ricerca per la vita, la Diasorin e la Servire Srl. Sequestrati documenti e apparati informatici presso gli uffici e i laboratori del Policlinico e della società.Tra gli indagati ci sono il presidente, il direttoregenerale e il direttore scientifico della Fondazione Irccs SanMatteo, il responsabile del laboratorio di Virologiamolecolare del medesimo istituto, e l'amministratore delegatodella società biotecnologica piemontese Diasorin.Si potizza che la società piemontese sia stata favorita, a discapito di altre potenziali concorrenti, trasferendole tutti i risultati delle attività di ricerca e sperimentazione effettuate dal San Matteo nel settore dei test sierologici per la diagnosi di infezione da Covid-19.L'attività è partita dalla denuncia presentata da una societàconcorrente. L'accordo sarebbe stato stipulato senza gara rendendo possibile un vantaggio economico per l'impresa piemontese. Sono in corso altri accertamenti.