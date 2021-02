Tiger da 4x4 a robot, il primo Umv a guida autonoma di Hyundai

Milano, 10 feb. (askanews) - Si chiama Tiger ed è il primoconcept di Ultimate Mobility Vehicle (Umv) senza equipaggiorealizzato da Hyundai. Tiger, acronimo di "transformingintelligent ground excursion robot", è un mezzo intelligente chepuò trasformarsi da veicolo a quattro ruote motrici in un robot a4 zampe per traportare carichi su terreni inaccessibili. Tiger èstato sviluppato da New Horizons Studio di Hyundai, incollaborazione con Autodesk e Sundberg-Ferar."Veicoli come TIGER e le tecnologie che lo sostengono ci offronol'opportunità di spingere la nostra immaginazione. Siamocostantemente alla ricerca di modi per ripensare la progettazionee lo sviluppo dei veicoli e ridefinire il futuro del trasporto edella mobilità", ha dichiarato, John Suh responsabile di NewHorizons Studio.Costruito su una piattaforma modulare, il veicolo ha unsofisticato sistema di locomozione con gambe e ruote, uncontrollo direzionale a 360 gradi e una gamma di sensori perl'osservazione remota. Tiger è stato inoltre concepito perconnettersi a veicoli aerei senza equipaggio (Uav), che possonocaricarlo e consegnarlo in luoghi inaccessibili. New HorizonsStudio sta sviluppando molteplici tecnologie da applicare ainnovative piattaforme di veicoli.