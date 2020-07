Zanardi lascia l'ospedale e va in centro per neuro-riabilitazione

Milano, 21 lug. (askanews) - Alex Zanardi ha lasciato l'ospedale di Siena in cui era ricoverato da più di un mese dopo l'incidente in handbike in Val d'Orcia ed è stato trasferito in una struttura specializzata in riabilitazione neurologica nella provincia di Lecco. Le sue condizioni sono stabili ha spiegato il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria Senese, Valtere Giovannini."Dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali e la stabilità del quadro neurologico hanno consentito il trasferimento del campione in un centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale"" I nostri professionisti rimangono a disposizione di questa straordinaria persona prima che atleta", ha aggiunto.Zanardi era stato vittima di un gravissimo incidente il 19 giugno scorso vicino a Pienza, dove con la sua handbike si è scontrato con un camion. Le sue condizioni apparse subito gravissime si sono stabilizzate tanto da fare parlare oggi ai medici di un "sorriso di speranza". Ora comincia il percorso riabilitativo.