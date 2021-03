Alitalia, governo: colloquio con Ue positivo. Serve discontinuità

Milano, 5 mar. (askanews) - Un colloquio "positivo e costruttivo". Così i ministri dell Economia e delle Finanze, Daniele Franco, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, definiscono in una nota la videoconferenza durata circa un ora con la vicepresidente della Commissione europea e Commissaria per la concorrenza Margrethe Vestager sul dossier ITA e Alitalia.Il colloquio "con l'obiettivo di individuare in tempi rapidi una soluzione" si è svolto in "un clima cordiale".La Commissaria Ue e i Ministri "hanno sottolineato la necessità di procedere nel segno della discontinuità. Il confronto tecnico verrà avviato all inizio della prossima settimana per valutare nel dettaglio le possibili soluzioni" per garantire che "il nuovo vettore aereo nasca al più presto nel rispetto delle procedure del diritto nazionale ed europeo".