Anteprima la creatività e l’eleganza attraverso il digitale.

Anteprima presenta una collezione che ridefinisce i confini tra il reale e il digitale,celebrando l’innovazione, la creatività e l’eleganza in un mondo sempre piùcomplesso e non convenzionale."Il mondo è imprevedibile e cambia ogni giorno. Ci stiamo allontanando dallecertezze. Questo ha ispirato il concetto di "eleganza digitale", uno stile punk, audace,energico e allo stesso tempo intellettuale. In questa era digitale, credo ancora che lamoda abbia il potere di influenzare le persone, i sentimenti, i pensieri e le azioni.Continuerò a creare la collezione per dare potere alle donne e per loro vitecontemporanee" spiega Izumi Ogino, Direttore Creativo di Anteprima.Artigianato e tecnologia si intrecciano nella nuova collezione Anteprima FW 24-25presentando due realtà distinte ma complementari. Estetiche moderne che riflettonola bellezza dell'era digitale che ha rivoluzionato il modo in cui interagiamo con ilmondo circostante, offrendo nuove opportunità di espressione artistica e diriflessione sul rapporto tra design e tecnologia.“L’incontro tra artigianato e tecnologia è qualcosa in cui credo da sempre ed èl’elemento chiave di ANTEPRIMA che si esprime da sempre nella nostra signature bag,la Wirebag. Materiale innovativo vs lavoro artigianale fatto a mano. Il contrasto tra ilmateriale Row Rough e il materiale scintillante Precious è sorprendente ed èqualcosa che amo di questa collezione” sottolinea Izumi Ogino.Un design che stimola tutti i sensi incoraggiando la sperimentazione e la fusione tramoderna tecnologia ed estetica combinando il nervosismo dell’estetica cyberpunkdegli anni 2000 con la sofisticatezza dell’alta moda.L'onda digitale che permea la collezione si esprime in modelli distorti creatidigitalmente, linee fluide e trame che stimolano i sensi attraverso tessuti stratificati,risultato della sinergia tra creatività e tecnologia.Il colore è protagonista e unisce la vivacità creativa dell'intelligenza artificiale conelementi più morbidi e ultraterreni: dai pastelli influenzati dalla tecnologia comementa e cipria, ai toni acquatici tecnologici accesi come glicine, ametista, magenta egiallo, fino a blu nero, grigio e khaki.

Servizio realizzato da Nick Zonna