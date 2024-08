Benigni e il colpo da imprenditore: utili in progresso per Melampo Cinematografica

Utile in progresso per solo una delle tre società che fanno capo ai coniugi Benigni. L'analisi

Utile in progresso per solo una delle tre società che fanno capo ai coniugi Benigni, la Melampo Cinematografica controllata da Roberto Benigni e dalla moglie Nicoletta Braschi pariteticamente al 50% che invece detiene il 100% della Opera8. I veicoli sono entrambi basati a Roma e in particolare la Melampo Cinematografica nel 2021 ha realizzato ricavi (che attengono all’incasso dei diritti sui film del noto attore) per 1,39 milioni di euro, in contrazione dagli oltre 1,6 milioni del precedente esercizio, ma il calo degli ammortamenti ha spinto l’utile salito così anno su anno da 333mila a poco più di 733mila euro, profitto tutto riportato a nuovo. L’azienda dei Benigni ha crediti per 435mila euro, 568mila euro di liquidità e debiti per 315mila euro.

“Si segnala - dice la nota integrativa - che la società non ha ricevuto aiuti di stato nel 2023”. Il “mini bilancio” dell’immobiliare Opera8 della Braschi s’è invece chiuso con una perdita più che raddoppiata a 242mila euro dai 93mila euro di rosso del 2022 a fronte di ricavi per soli 8mila euro. La società, da visura catastale, possiede un’abitazione a Catania di 5 stanze. Lo scorso anno non è andata meglio alla Tentacoli Edizioni Musicali, la terza società, controllata a metà dai coniugi Benigni, che ha chiuso con un utile di 81mila euro dagli 111mila euro del 2022 perché i ricavi sono diminuiti da 168mila a 106mila euro.