Gentiloni: prefinanziamento del 13% Pnrr arriverà entro luglio

Milano, 3 giu. (askanews) - "Nelle prossime settimane si può andare sui mercati e sono molto ottimista della risposta che avremo. Abbiamo un precedente, Sure di sostegno agli schemi tipo cassa integrazione, dove abbiamo raccolto quasi 100 miliardi con dei livelli di domanda di 15-16 volte superiore all'offerta. Avremo anche la novità che il 30% di questi euro bond che andremo a raccogliere per Next Generation Ue saranno green bond". Lo ha detto oggi il commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni, nell'anteprima del Festival dell'Economia di Trento, durante un dialogo con l'economista Tito Boeri."Io penso che nelle prossime settimane andremo sui mercati, che l'accoglienza sarà credo molto favorevole e che quindi che il famoso il pre finanziamento del 13% sarà possibile prima della pausa estiva, quindi entro fine luglio - ha aggiunto - almeno per i piani che sono arrivati entro la fine di aprile, cioè quella dozzina di piani tra cui quello italiano", ha detto Gentiloni.