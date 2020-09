Hannappel, PMI Occorre puntare su filiere italiane

Marco Hannappel, Amministratore Delegato di Philip Morris Italia ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it in occasione dell'Assemblea Pubblica 2020 di Confindustria: “Puntare sulle filiere italiane e valorizzare là dove c’è una piattaforma importante che può essere sviluppata sia in ambito industriale sia in ambito agricolo e dei servizi digitali. È importante essere preparati sul cosa fare ma anche sul come questo sia sostenibile e incentrato sul futuro dell’industria e dei servizi in Italia”