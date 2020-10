Massolo, Fincantieri: "Si deve pianificare il futuro con i giovani"

Giampiero Massolo, Presidente Fincantieri, ha commentato ai microfoni di Affaritaliani.it: “Dobbiamo fare buon uso delle disponibilità che abbiamo, scegliendo tra quello che si puo fare attraverso gli strumenti nazionali, usando tutti i finanziamenti europei, perché servono per far ripartire l’economia italiana e facendo un uso intelligente e mirato, più a lungo termine, dei fondi del Recovery Fund che vengono messi a disposizione per ristrutturare dalle fondamenta l’economia degli stati membri. I giovani devono avere un ruolo importante fin d’ora, come diceva giustamente il Presidente, bisogna fare in modo che si pianifichi il futuro insieme ai giovani”.

