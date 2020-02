Profumo, Leonardo: “Stabilimento sarà anche incubatore di impresa"

“È una presenza molto importante per il territorio campano ma anche per Leonardo perché qua a Pomigliano abbiamo un’iniziativa insieme all’Università Federico II per fare alta formazione nei nostri stabilimenti per trenta ragazzi che avranno come docenti dei professori universitari, ma anche dei nostri colleghi che diventeranno degli specialisti su tematiche innovative nel campo dell’aerostruttura e dell’aerospazio. Dopodiché sarà anche un centro di ricerca perché avremo due team di ricerca operativi all’interno delle aree del campus, novecento ingegneri e qualche migliaio di operai. Nel tempo sarà anche un incubatore di impresa”. Lo ha detto l’Amministratore Delegato di Leonardo Alessandro Profumo, al termine di un evento sull’innovazione presso lo stabilimento di Pomigliano.