Sciacca, Generali Italia: "Il Covid ha portato un miglioramento del welfare"

Lucia Sciacca, Direttore Comunicazione e Sostenibilità di Generali Italia, ha dichiarato ad Affaritaliani.it: “Essenziale è promuovere la cultura del welfare aziendale, soprattutto nelle pmi, l’ossatura del Paese. Il Covid ha accelerato il salto di qualità del welfare e ha fatto sì che molte aziende si siano messe al centro della comunità applicando iniziative di welfare aziendale. Quest’anno sono 78 le welfare champion, una crescita evidente rispetto al primo anno con 11. Fattore principe per la vincita è l’attenzione ai bisogni reali per affrontare il momento. Quest’anno abbiamo rilevato che le imprese che applicano il welfare aziendale hanno risultati di bilancio in termini di produttività e occupazioni superiori alla media”.

